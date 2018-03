Sean Penn, ganhador do Oscar, pede o divórcio a Robin Wright

O astro americano Sean Penn, que ganhou neste ano o Oscar de melhor ator pelo filme Milk, iniciou procedimentos para se divorciar da esposa, a atriz Robin Wright Penn.

A dupla, que se casou em 1996, já havia iniciado um processo de separação em dezembro de 2007. Na época, Robin Wright Penn alegou diferenças irreconciliáveis, mas os dois voltaram atrás quatro meses depois.

O casal - ele tem 48 anos, ela, 43 - está pedindo custódia conjunta dos dois filhos, Dylan Francis, de 18 anos, e Hopper Jack, de 15.

Sean Penn foi casado anteriormente coma cantora americana Madonna.

Em fevereiro último, o ator ganhou seu segundo Oscar de melhor ator por sua atuação como um militante homossexual no filme Milk. No seu discurso, ele omitiu o nome da esposa na lista dos agradecimentos.

Penn foi indicado para receber a estatueta na categoria melhor ator cinco vezes. Ele levou o prêmio pela primeira vez em 2004, por seu papel em Sobre Meninos e Lobos, do diretor Clint Eastwood.

Penn também recebeu elogios por seu trabalho como diretor em filmes como Unidos Pelo Sangue, de 1991, e A Promessa, de 2001 - neste último, sua esposa contracenou com o americano Jack Nicholson.

Entre os sucessos de Robin Wright Penn estão o cult A Princesa Prometida e Forest Gump, O Contador de Histórias - onde ela contracena com Tom Hanks.

A atriz pode ser vista no momento atuando no suspense Intrigas de Estado - um rermake da série State of Play, da BBC - estrelado por Russell Crowe e Ben Affleck. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.