Sean Penn e mulher desistem de processo de divórcio O ator Sean Penn e sua mulher, Robin Wright Penn, suspenderam o pedido de divórcio que haviam apresentado em dezembro, segundo um documento divulgado na quarta-feira pelo site TMZ.com. A petição para que o processo seja suspenso "sem prejuízo aos direitos" foi protocolado na véspera na Corte Superior da Califórnia, no condado Marin, ao norte de San Francisco. Detalhes adicionais não foram divulgados. Sean Penn, de 47 anos, e Robing Wright Penn, de 42, foram casados por 11 anos e têm dois filhos. Ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2003 por "Sobre Meninos e Lobos", e também é diretor de filmes elogiados, como "Na Natureza Selvagem", de 2007. Ela chegou à fama na década de 1980 e estrelou filmes recentes, como "A Lenda de Beowulf" e "What Just Happened?", que estreou em janeiro no festival de Sundance.