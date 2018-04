Sean Penn desiste de divórcio pela segunda vez

O ator norte americano Sean Penn suspendeu pela segunda vez o divórcio de sua mulher, Robin Wright Penn, poucas semanas após ter retomado o processo de separação. Penn havia dito que ele e sua esposa, casados há 13 anos, se separariam por "diferencias irreconciliáveis", mas decidiu retirar o pedido judicial, feito em São Francisco.

"Foi um erro arrogante", disse Penn ao jornal New York Daily News. Não é a primeira vez que Penn, de 48 anos, e Wright, de 43, estiveram perto do divórcio. O casal iniciou a separação em dezembro de 2007, mas voltou a se encontrar alguns meses depois e suspendeu o processo. Eles têm dois filhos, de 15 e 18 anos.

Penn ganhou em fevereiro seu segundo Oscar como melhor ator, pela interpretação do ativista gay Harvey Mil no filme "Milk". Wright, que atuou no drama romântico "Uma carta de amor" (1999), atualmente mora na França, onde é jurada no Festival de Cinema de Cannes.