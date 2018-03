Sean Connery, em um jogo de culturas

14H15 NO SBT

(Cats and Dogs). EUA, 2001. Direção d e Lawrence Guterman, com Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins, Miriam Margolyes, Alexander Pollock.

Munidos de alta tecnologia, cães e gatos se enfrentam. Os gatos querem dominar o mundo e para isso precisam deter a criação de uma vacina contra alergia a cães; mas os cães entram em ação para protegê-la, bem como ao seu criador, o professor Brody. Reprise, colorido, 92 min.

Como Água e Vinho

15H45 NA GLOBO

(Time Share). EUA, Alemanha, 2000. Direção de Sharon Von Wietersheim, com Nastassja Kinski, Cameron Finley, Timothy Dalton, Billy Kay, Kevin Zegers, Natalie Elizabeth Marston.

Dois pais solteiros - um homem e uma mulher - alugam a mesma casa de verão e compartilham a casa com os filhos. Adivinhe se não rola um romance. A bela Nastassia, filha do enigmático Klaus Kinski, integra o imaginário dos cinéfilos, por meio dos grandes filmes que fez. Pena que este não entre para o rol. Reprise, colorido, 95 min.

Sol Nascente

22H15 NA BANDEIRANTES

(Rising Sun). EUA, 1993. Direção de Philip Kaufman, com Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuri Tagawa, Kevin Anderson, Mako, Ray Wise, Stan Egi, Stan Shaw, Tia Carrere, Steve Buscemi.

Poderoso conglomerado japonês inaugura, em Los Angeles, a torre Nakamura. Durante a festa, uma garota de programa é misteriosamente assassinada. Convocado, um agente é obrigado a investigar o caso com um detetive, profundo conhecedor da cultura japonesa. Para desvendar o mistério, eles precisam entrar no mundo da alta tecnologia do futuro, utilizar a sabedoria antiga e a percorrer caminhos diferentes. Kaufman oferece um interessante jogo entre culturas ocidental e oriental. Reprise, colorido, 129 min.

Fórmula Fatal

22H15 NO SBT

(Believers). EUA, 2007. Direção de Daniel Myrick, com Johnny Messner, Jon Huertas, Deanna Russo, Saige Ryan Campbell.

Paramédicos atendem chamado de uma garotinha ao lado de sua mãe inconsciente. No local são surpreendidos por um grupo de fanáticos de uma seita apocalíptica chamada "quanta", que os sequestra, levando-os para um culto de "limpeza". Daniel Myrick tornou-se mundialmente famoso com A Bruxa de Blair, que ele dirigiu ao lado de Eduardo Sánchez em 1999. Trata-se daquele filme sobre um falso documentário de terror que se transformou em fenômeno nos EUA - na verdade, um blefe que custou apenas US$ 35 mil e faturou US$ 135 milhões. Depois, sua carreira eclipsou, como comprova a atração do SBT. Reprise, colorido, 101 min.

Intercine

1H35 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre Homens de Honra, de George Tillman Jr., com Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. e Charlize Theron, sobre homem negro que tem o sonho de tornar-se mergulhador e se alista na Marinha. Ele trabalha como cozinheiro e também nadador de resgate, mas, ao longo da história, o personagem enfrenta atitudes preconceituosas; e O Último Grande Herói, de John McTiertnan, com Arnold Schwarzenegger, Art Carney, Anthony Quinn e Frank McRae, sobre garoto que ganha ingresso mágico que lhe permite entrar e sair da tela com seu astro favorito, uma espécie de A Rosa Púrpura do Cairo do cinema de ação.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público selecionado entre Vidas em Fúria, de Martin Schenk, com Liesel Matthews, Blake Heron, Adam Lavorgna, sobre quatro amigos adolescentes entediados com as próprias vidas que embarcam em uma aventura que termina com a morte acidental de um fazendeiro das redondezas. Apavorados, eles se dão conta do ato que cometeram quando um novo acidente os deixa ainda mais aterrorizados (EUA, 2000, fone 0800-70-9011); e Supercross, de Steve Boyum, com Mike Vogel, Cameron Richardson, Sophia Bush, Aaron Carter, Channing Tatum, sobre dois irmãos que, após a dolorosa morte do pai, precisam dar apoio um ao outro e retomar suas vidas. Juntos, eles vão fazer de tudo para vencer o campeonato de supercross (EUA, 2005, fone 0800-70-9012).