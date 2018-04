Seal e Cyndi Lauper: shows no Brasil Foram confirmadas seis apresentações do cantor Seal no País no mês de março. A turnê do novo álbum do artista, Seal 6: Commitment, passará por São Paulo (17, no Credicard Hall), Rio (19, no Citibank Hall), Belo Horizonte (20, no Chevrolet Hall), Brasília (23, no Ginásio Nilson Nelson), Fortaleza (26, no Siara Hall) e Recife (27, no Chevrolet Hall). Os ingressos começam a ser vendidos no dia 2 de fevereiro. Anteontem também foi confirmado o show da cantora Cyndi Lauper, no Via Funchal, em São Paulo, marcado para 23 de fevereiro. Os preços das entradas variam de R$ 150 a R$ 300. Mais informações pelo site www.viafunchal.com.br ou pelo tel. 3846-2300.