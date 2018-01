Seal divulga fotos de Oprah Winfrey com Harvey Weistein e chama apresentadora de hipócrita

O cantor Seal colocou mais combustível em uma das já mais inflamáveis polêmicas da história do showbiz americano. Além de chamar a apresentadora e possível presidenciável dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, de hipócrita, Seal postou em suas redes imagens de Oprah posando em situações carinhosas ao lado do produtor Harvey Weistein, o homem que deflagrou toda a crise relacionada a atitudes de machismo e assédio sexual nos Estados Unidos.

Oprah aparece em duas fotos com Harvey. Em uma delas, dá um beijo no rosto do produtor. A frase que acompanha as imagens é forte: "Quando você é parte do problema durante décadas mas, de repente, acha que é a solução." Seal foi além, dizendo: "você sabia dos rumores, mas não tinha ideia de que ele assediava jovens atrizes, que, por sua vez, não sabiam no que estavam se metendo."

A apresentadora Oprah Winfrey fez um discurso considerado antológico durante a entrega do Globo de Ouro, no último domingo. Com muito carisma, enfatizou a importância das mulheres corajosas que trouxeram à luz os casos de assédio ou abuso sexual.