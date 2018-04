'Se Nada Mais Der Certo' vence festival em Paris Foram anunciados anteontem os vencedores do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que ocorre até o dia 12, com a exibição de documentários fora de competição, no Cinéma Nouveau Latina. O júri oficial elegeu Se Nada Mais Der Certo, de José Eduardo Belmonte, como o melhor filme e uma menção especial foi dedicada a Chega de Saudade, de Laís Bodanzky, escolhido pelo júri popular como o melhor longa. Caroline Abras e João Miguel levaram os prêmios de atriz e ator. No dia 12, encerramento do festival, haverá sessão do filme Última Parada 174, de Bruno Barreto, e show de Adriana Calcanhotto, Moreno Veloso e Domenico. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.