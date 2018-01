Bebíamos o terceiro ou quarto uísque quando surgiu no infinito horizonte dos nossos copos vazios uma questão burguesa: afinal de contas, o que nos havia tornado humanos? Teria sido a alma dada por Deus essa inventora da consciência e da linguagem articulada - ou o tabu do incesto? Teria sido a proibição de comermos a nós mesmos como tende a fazer a democracia igualitária e o globalismo desenfreado?

Todos falaram, mas eu fiquei com aquele que soltou o seguinte: somos humanos porque temos o condicionante virtual: o “se” da frustração e do arrependimento. Ah! Se eu soubesse, ou pudesse...

Eis algumas coisas que ouvi.

*

Se eu soubesse o que hoje sei, eu não sei se estaria escrevendo essas linhas... Se eu soubesse que o “se eu soubesse” é algo recorrente - pois sempre pensamos saber mais do que sabemos -, não teria ficado tão magoado com meu pai... Se eu soubesse que a democracia americana ia dar em Trump, disse um tal de Alexis-Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville, teria refeito o meu livro Democracia na América... Se eu soubesse que insistir em pegar na mão dela ia me custar o emprego, teria ficado fiel ao meu inútil voto de castidade... Se eu soubesse que tudo o que fiz e ainda vou fazer vai ser fatalmente esquecido, teria pensado mais em escrever menos... Se soubesse o resultado da Mega-Sena, eu (diz um lado meu) estaria longe daqui... Se eu soubesse que o tempo realmente passa, teria terminado o livro que jamais vou escrever... Se eu soubesse que roubar era sinônimo de “cuidar do povo”, teria me suicidado politicamente... Se eu soubesse que a descoberta do planeta como um todo - o planeta visto de fora para dentro - ia me dar a certeza de que estamos matando o mundo, não seria otimista... Se eu soubesse que ser professor seria viver numa luta decepcionante contra a indiferença do saber em toda a parte, mas sobretudo no Brasil, teria - mesmo assim - sido professor... Se eu soubesse que o meu medo do escuro ia estar sempre ao meu lado, teria acendido a luz... Se eu soubesse que ia construir uma tribo, jamais saberia como a leveza do papel de avô compensa amplamente o papel pesado de pai... Se eu soubesse que iria ser vítima das intrigas humanas que, por sua vez, são o resultado não previsto das intrigas que os intrigantes realizam nas suas próprias cabeças, teria vivido com serenidade as calúnias assacadas contra mim... Se eu soubesse que, mesmo sendo o filho mais velho, poderia ter mais latitude para errar, burlar, brincar e pecar, talvez tivesse sido um artista - medíocre, sem dúvida - um ser mais alinhado com os encontros decisivos entre a força da vida e o silêncio dos túmulos... Se eu soubesse latim, francês e matemática como meus professores gostariam que aprendesse, seria engenheiro ou militar... Se eu soubesse que a ambição humana é tão ou mais poderosa que os protocolos, estaria menos preocupado com um mundo que exige muito menos de mim do que eu dele... Se eu soubesse de memória tudo o que ouvi dos meus professores, estaria num hospício... Se eu soubesse que não saber é uma condição da vida, não teria consultado aquela cartomante famosa, que tinha como clientes diplomatas, altos funcionários, frades e materialistas... Se eu soubesse que despertava tanta inveja, meu sentimento de culpa caberia num dedal... Se eu soubesse que o mapa social do Brasil estava traçado antes do meu nascimento, não teria me esforçado tanto - teria me esforçado muito mais... Se soubesse tudo, eu não teria que aprender nada... E se eu não soubesse nada, como foi o caso, não ficaria tão decepcionado em saber tão pouco... Se eu soubesse puxar o saco dos poderosos, teria ido muito mais longe... Se eu soubesse que ele ia morrer subitamente, lhe diria o quanto eu o amava todos os dias... Se meus pais estivessem vivos, eu iria perguntar tudo sobre a vida deles... Se eu soubesse que o passado jamais volta, exceto pelos bons momentos do presente, não estaria firme neste pedaço de jornal...