'Se eu Fosse Você 2? é o novo campeão de público O filme Seu eu Fosse Você 2, de Daniel Filho, é o novo campeão de público do cinema nacional, com a marca de 5.324.387 espectadores - contagem feita até segunda-feira - e um faturamento de R$ 45 milhões. Com o número, o longa ultrapassa a marca de 5.319.000 do filme Dois Filhos de Francisco, conquistada por Breno Silveira em 2005, e torna-se o filme mais visto na história do cinema nacional da retomada - o posto de filme mais visto no Brasil é de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), com 12 milhões de espectadores. Para Walkiria Barbosa , produtora de Se eu Fosse Você 2, o filme ainda vai conquistar outras marcas importantes, já que tem previsão para ficar em cartaz por 20 semanas e ainda está na nona. Breno Silveira, que perdeu o posto de líder de público, diz que o filme de Daniel Filho tinha tudo para dar certo. ?A história é muito boa e é um estilo que quase não apostam no Brasil. Agora virão muitos diretores com ideias semelhantes à desse projeto?, aposta Breno. ?Mas o que a nossa classe precisa pensar não são nos números e muito menos em gêneros. Precisamos sim é levar o público para as salas de cinema para ver filmes brasileiros, independente do estilo, independente do diretor. A realidade é triste, apenas 10% das pessoas que vão ao cinema, vão para assistir a um filme nacional?, analisa Breno. As informações são do Jornal da Tarde.