Scorsese filma vida de Clinton Martin Scorsese anunciou que vai filmar um documentário sobre o ex-presidente americano Bill Clinton, que exerceu o cargo de 1993 a 2001. O diretor americano, que já documentou a vida de Bob Dylan e o ex-Beatle George Harrison, descreve Clinton como uma "figura sobressalente". Para realizar o projeto que tem produção do canal a cabo HBO, Scorsese contará com a cooperação de seu 'personagem'. "Figura sobressalente com uma importante voz sobre os assuntos mundiais, o presidente Clinton continuará moderando o diálogo político tanto aqui (nos EUA)como no resto do mundo", afirmou o diretor em um comunicado. / AFP