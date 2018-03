Scorsese e DiCaprio em nova produção O diretor Martin Scorsese e o ator Leonardo DiCaprio voltarão a trabalhar juntos em um novo filme, The Wolf of Wall Street. A informação foi divulgada anteontem na edição digital da revista The Hollywood Reporter. O longa será uma adaptação das memórias do corretor Jordan Belfort. Após quatro anos em desenvolvimento, o projeto será produzido pela empresa de DiCaprio, a Appian Way, junto com Alexandra Milchan e Scorsese, que dirigirá o filme que seria realizado inicialmente por Ridley Scott para a Warner Brothers. Os detalhes financeiros do filme e a data de início da produção serão divulgados durante o Festival de Cannes, em maio. / EFE