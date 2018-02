Scorsese celebra kazan

Ótimo também o documentário A Letter to Elia, tributo de Martin Scorsese ao diretor Elia Kazan, que passou fora de concurso. Scorsese mostra pontos de identificação com o cineasta - em particular por este ser de origem estrangeira e retratar o mundo dos imigrantes. Escolhe sequências dos filmes que admira - Sindicato de Ladrões, Vidas Amargas, América, América - e explica como influenciaram sua obra. A passagem polêmica da vida de Kazan é abordada. Ao delatar oito pessoas como comunistas durante o período macarthista, ficou estigmatizado. "Ele escreveu um artigo no New York Times justificando o ato pelo horror ao totalitarismo comunista", diz Martin. Foi pior, uma confissão assinada, no principal jornal americano.