SCORSESE ARQUIVOS ABERTOS

A camisa encharcada de sangue de Robert De Niro em Taxi Driver (1976) e um machado brandido por Leonardo DiCaprio em Gangues de Nova York (2002) estão entre os destaques de uma exposição do arquivo pessoal de Martin Scorsese que acaba de ser aberta na cidade.

No Museu de Cinema e Televisão, Scorsese está proporcionando aos berlinenses uma primeira espiada pública em seu arquivo privado, exibindo roteiros, cartas, material cênico e até móveis e guarda-roupas de filmes. Ele inclui um esboço sequencial que ele produziu aos 11 anos (uma aventura no deserto trazida a vocês pela "Marsco Productions") e o vestido amarelo que Cate Blanchett usou no papel de Katharine Hepburn em O Aviador, de 2004.

Scorsese, de 70 anos, não pôde comparecer à abertura da mostra, que reúne cerca de 600 itens, porque ainda está na pós-produção de seu último filme, The Wolf of Wall Street, estrelado por DiCaprio. O furacão Sandy paralisou a produção e dificultou o despacho de alguns artigos da mostra, segundo informações dos curadores.

"Alguns objetos que vocês verão foram literalmente arrancados das paredes de minha casa e de meu escritório", disse o diretor, vencedor em 2007 do Oscar por Os Infiltrados, numa mensagem em vídeo exibida na inauguração da exposição. "Eu devo ter dado permissão para o envio de muitas coisas, porque estou sentido a falta de várias delas na minha casa." O evento é principalmente a crônica de uma carreira, com lances biográficos interessantes, mas bem conhecidos, sobre o seu crescimento em Little Italy, em Nova York.

Scorsese sofria de asma e era uma criança doentia. Seu irmão Frank, seis anos mais velho, o levava regularmente ao cinema e cuidava dele. Sua mãe, Catherine Scorsese, fez uma mama italiana em vários de seus primeiros filmes e seu pai, Charles, também atuou em pequenos papéis.

Esboços sequenciais fanaticamente detalhados e enredos cuidadosamente anotados provam como este diretor deixa pouca coisa ao acaso. Os que trabalham com ele são igualmente perfeccionistas. A licença de motorista de táxi de De Niro é mostrada numa caixa de vidro: ele faria um taxista, por isso, como um ator do Método, cuidou de se tornar um taxista também.

O próprio Scorsese é um colecionador de cartazes e lembranças de filmes. Um cartaz assinado pelo criador de Os Simpsons, Matt Groening, homenageia "o diretor favorito de Bart Simpson". Entre os objetos expostos mais tocantes e surpreendentes estão os sapatinhos vermelhos do filme de mesmo nome, de 1948, de Michael Powell e Emeric Pressburger, baseado no conto de fadas de Hans Christian Andersen. Eu não contaria Scorsese entre os grandes admiradores de balé.

Ele é decididamente um fã de música, como bem atestam sua caixa de discos compactos de vinil, todos imaculadamente indexados, e seus documentários como Shine a Light sobre os Rolling Stones e filmes sobre Bob Dylan (No Direction Home, de 2005) e George Harrison (Living in the Material World, de 2011).

No fim dos anos 1970, Scorsese fez campanha para a Eastman Kodak melhorar a durabilidade de seus filmes coloridos, escrevendo a colegas pedindo apoio. As respostas de Sidney Lumet, Andrzej Wajda e outros estão expostas no museu.

"Você se surpreenderia se eu lhe dissesse que após apenas cinco anos o azul está abandonando a água de Tubarão, enquanto o sangue que escorre da boca de Robert Shaw fica cada vez mais vermelho?", escreveu o diretor Steven Spielberg.

Martin Scorsese ficará em exposição no Deutsche Kinemathek Museum fuer Film und Fernsehen até 12 de maio. Para mais informações, consulte www.deutsche-kinemathek.de/en.

O Arsenal Cinema no porão do edifício do museu acaba de apresentar uma retrospectiva de filmes de Scorsese. Para a programação, consulte www.arsenal-berlin.de.bc.exhibit-scorsese. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK