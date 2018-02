Scorpions, 40 anos esta noite Maior banda alemã de todos os tempos, o Scorpions desembarca hoje em São Paulo com a turnê com que encerra sua carreira, Get Your Sting and Blackout World Tour 2010. Formada no final dos anos 1960, lançou o primeiro disco em 1972. A banda conta que precisava de um disco fenomenal para sair de cena "no auge", segundo disse ao Estado, em agosto, o guitarrista Matthias Jabs. Quando lançaram Sting on the Tail, este ano, com a mistura perfeita de hard rock grandiloquente e baladas certeiras, decidiram que era a hora.