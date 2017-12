Schwarzenegger tenta resolver greve dos roteiristas

O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, iniciou uma série de conversas com representantes do sindicato de roteiristas para analisar se o governo do Estado pode ajudar a resolver a greve, que nesta terça-feira, 13, entra em seu oitavo dia consecutivo. A primeira reunião com o Sindicato de Roteiristas Americanos (WGA, na sigla em inglês) ocorreu na segunda-feira, confirmou o porta-voz do governador, Aaron McLear, ao jornal Los Angeles Times. McLear acrescentou que Schwarzenegger também deve conversar com porta-vozes do outro lado, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP, em inglês). "O objetivo (de Schwarzenegger) é falar com as duas partes e saber o que querem conseguir, para assim saber como o estado pode ser útil", comentou. Segundo o jornal, a reunião com o sindicato foi realizada em Los Angeles, com a participação do encarregado das negociações, David Young, e de Patric Verrone, presidente da WGA na Costa Oeste dos Estados Unidos. A intervenção de Schwarzenegger, que tem boas relações com representantes dos dois lados devido a seu passado como ator e produtor na indústria de Hollywood, poderia revitalizar as conversas. O governador se mostrou muito preocupado com os efeitos da greve na economia da Califórnia. Por enquanto, as profundas divergências entre as duas partes se concentram nos valores que os roteiristas deveriam receber quando seu trabalho é distribuído pela internet, por celulares ou outros novos meios de comunicação. Até agora, os esforços para obter um acordo, realizados até mesmo pelo prefeito de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, não deram resultado, e algumas séries já interromperam sua produção.