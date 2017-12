Schwarzenegger fez paulistanos praticarem atividades físicas neste domingo

O ator Arnold Schwarzenegger, 69, fez os paulistanos praticarem atividades físicas neste domingo, 23, em São Paulo, dentro do Arnold Classic 2017, um evento multiesportivo, considerado uma das principais feiras de nutrição do mundo. O evento aconteceu na manhã de domingo no topo de um edifício, quando cerca de 50 pessoas fizeram exercícios físicos orientados pelo astro de Hollywood.

Schwarzenegger veio ao Brasil para participar da quinta edição do Arnold Classic, que pela primeira vez se realizou na cidade de São Paulo. Segundo os organizadores, se espera em torno de 4 mil congressistas, entre professores de educação física, nutricionistas e profissionais ligados à medicina esportiva e 80 mil participantes que devem girar um volume de negócios de R$ 100 milhões.