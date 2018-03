SCHWARZENEGGER EM 10ª POSIÇÃO Em seu primeiro papel desde que saiu da política, Arnold Schwarzenegger conseguiu arrecadar US$ 6,3 milhões no primeiro fim de semana de The Last Stand. A cifra é razoável, mas não o suficiente para colocá-lo no topo das dez maiores bilheterias do período. O valor está bastante abaixo dos anos de ouro de Schwarzenegger em Hollywood, quando fez O Exterminador do Futuro. E ainda está longe dos US$ 45 milhões que o ator gastou para fazer o novo filme. Em posição muito melhor está Mama, um thriller de baixo orçamento da Universal Pictures, estrelando Jessica Chastain, que arrecadou na estreia US$28,1 milhões. / AP