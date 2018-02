Schwarzenegger diz que filho 'está bem melhor' após acidente

"Obrigado a todos por todo o apoio a Christopher", disse Schwarzenegger em uma mensagem no Twitter. "Significa muito para mim e para ele. Ele está bem melhor e teremos ele de volta a todo vapor em breve."

O site de notícias sobre celebridades TMZ.com havia informado que o jovem foi gravemente ferido quando foi atingido por uma grande onda enquanto surfava ou praticava boogie-board na semana passada em Malibu, sofrendo de algumas fraturas nos ossos e de um pulmão colapsado.

Schwarzenegger e sua esposa Maria Shriver, de quem é separado, emitiram um comunicado na semana passada dizendo que seu filho, o mais novo de quatro crianças, machucou-se em um acidente na praia, mas que a expectativa era de uma recuperação total.

Shriver entrou com um pedido de divórcio de Schwarzenegger em 1o de julho, semanas depois que o ex-astro de cinema australiano admitiu publicamente ser pai de uma criança fora do casamento com uma empregada que trabalhou na casa da família há mais de uma década.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)