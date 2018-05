Schnabel e o olhar das Palestinas Além da pré-estreia do novo Eran Riklins e do programa dedicado a David Perlov - Heranças e Ressonâncias apresenta filmes que nasceram de diálogos do artista com seus alunos na Universidade de Tel-Aviv -, a 4ª Mostra do Audiovisual Israelense propõe mais 20 títulos. Preste atenção especialmente em Infiltração, de Dover Kosashvil, sobre o caldeirão étnico de Israel; Mary Lou, série musical feita pelo diretor de Bubble, Eytan Fox; e Miral, de Julian Schnabel, de O Escafandro e a Borboleta, que revê a história recente do país pelo ângulo de mulheres palestinas.