Scarlett Johansson vai estrear na Broadway

A atriz Scarlett Johansson fará sua estreia na Broadway em uma nova versão do drama "A View from the Bridge", do dramaturgo norte-americano Arthur Miller, disseram nesta segunda-feira, 26, organizadores do espetáculo.

Em meio a uma tendência crescente de estrelas de Hollywood aparecendo em peças da Broadway, Scarlett, de 24 anos, vai contracenar com o ator Liev Schreiber no drama passado nos EUA na década de 1950, e que fala sobre um trabalhador das docas do Brooklyn obcecado por sua sobrinha de 17 anos, que será interpretada por Scarlett.

Os ensaios começarão em 28 de dezembro e a peça deve ficar em cartaz por 14 semanas, segundo os organizadores.

Scarlett participou de filmes como "O Encantador de Cavalos", "Encontros e Desencontros" e "Match Point", de Woody Allen, em 2005. A atriz também lançou um álbum este ano com o cantor americano Pete Yorn. Já Schreiber já apareceu na Broadway várias vezes, ganhando inclusive um Tony, e também em vários filmes.

Outros atores de de Hollywood que apareceram nos palcos este ano são Jude law, Hugh Jackman, Daniel Craig, Sienna Miller e Catherine Zeta-Jones.

A forte venda de ingressos na temporada de 2008/2009 na Broadway foi creditada à concentração de grandes estrelas, e os produtores teatrais disseram que agora é vital ter estrelas de Hollywood para garantir grandes lucros nas peças da Broadway.