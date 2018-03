Scarlett Johansson está mais loira e de cabelo curto em fotos

Atriz volta aos cinemas em 2010 com 'Iron Man 2'. Foto: Reprodução

SÃO PAULO - A grife espanhola Mango divulgou as fotos da sua nova coleção outono-inverno usando a atriz americana Scarlett Johansson, que apareceu mais loira, de cabelos curtos e com um visual mais moderno.

No ensaio para a Mango, Scarlett veste roupas de estilo urbano, como camisetas e vestidos e saias que não chegam aos joelhos. As fotos foram feitas em um ambiente de rua, com paredes e muros pichados de cenário.

A atriz, que participou de Ele Não Está Tão a Fim de Você e Vicky Cristina Barcelona, reaparece no cinema em 2010, em Iron Man 2, adaptação dos quadrinhos da Marvel.

