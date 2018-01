Scarlett Johansson é aclamada em estreia na Broadway

Nome já consagrado no cinema, a atriz nova-iorquina de 25 anos estrela o espetáculo ao lado do ator Liev Schreiber, no papel de Catherine, sobrinha de 17 anos de um estivador ítalo-americano.

Foi "uma encantadora estreia na Broadway (...), no que pode ser a mais inspirada escalação de elenco do cinema desta temporada", escreveu o USA Today. "A atuação de Johansson é uma revelação", concluiu a resenha.

A Variety disse que a atuação dela foi "notavelmente segura" ao equilibrar "com tocante dignidade" a sensualidade juvenil da personagem com sua emergente independência.

O The New York Times considerou que a atriz assumiu o papel "aparentemente sem esforço", e a comparou favoravelmente a outras atrizes do cinema que nos últimos anos fizeram incursões pelo teatro, como Julia Roberts e Katie Holmes, que estreou em outra peça de Miller, "Todos Eram Meus Filhos".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poucos críticos apontaram defeitos. O The Hollywood Reporter cobrou mais projeção de voz e presença de palco, problemas comuns na transição de atores da tela de cinema para o teatro.

(Reportagem adicional de Sharon Reich)