Scarlet Johansson é a nova garota propaganda da Mango

A atriz americana Scarlett Johansson aparece com cabelos compridos e cor de cobre durante apresentação de campanha publicitária da marca de roupas espanhola Mango, nesta segunda-feira, 13, em Madrid. A Mango disse que escolheu Johansson por ser uma atriz que encarna o ideal de uma mulher urbana, empreendedora e atrevida, além de ser reconhecida por cineastas de prestígio como Woody Allen (de quem se tornou a nova musa), Brian De Palma e Sofia Coppola.

Vestida com uma blusa azul, uma saia tubinho preta com um laço e sapatos de plataforma cinza, todas da marca Mango, que está divulgando, Scarlett apareceu para a imprensa por menos de um minuto, apenas para ser fotografada e com uma imagem muito diferente da que exibe na campanha publicitária, com cabelo curto e loiro. A campanha publicitária dos novos modelos da Mango para o próximo outono europeu foram feitas em um estúdio de Los Angeles, pelo fotógrafo Mario Sorrenti.