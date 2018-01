SCA lança temporada para 2014

A temporada 2014 da Sociedade de Cultura Artística será aberta por dois recitais do pianista Nelson Freire nos dias 8 e 9 de abril - e terá, ao todo, dez atrações. Mestres do piano, aliás, serão destaque. E, além de Freire, a expectativa já gira em torno da presença no Brasil pela primeira vez de Mitsuko Uchida.

Mitsuko fará dois concertos em maio como solista da Orquestra Sinfônica da Rádio da Baviera, que será regida pelo letão Mariss Jansons. O maestro esteve em São Paulo já este ano, comandando a Concertgebouw de Amsterdã, da qual é diretor. O repertório ainda não foi divulgado oficialmente, mas Mistuko Uchida deve interpretar o Concerto n.º 4 para Piano e Orquestra de Beethoven.

Também em maio, apresenta-se o Quarteto Emerson que, com o fim do Quarteto Alban Berg, pode bem ser considerado o principal grupo na sua formação da atualidade. Da música de câmara, a programação retorna ao universo orquestral em junho com a presença da Sinfônica Nacional da China, com regência do maestro Li Xincao e o percussionista Li Biao.

Em agosto, dois recitais. O primeiro será da pianista russa Elisso Virsaladze, professora do Conservatório Tchaikovski de Moscou, que esteve no Brasil em 2005 como solista de concertos da Filarmônica de São Petersburgo. Já no final do mês, mais uma reincidente - a meio-soprano americana Joyce Di Donato, de longe um dos destaques da temporada de concertos paulista em 2012.

De setembro ao final do ano, quatro orquestras encerram a programação. A primeira delas será a Filarmônica de Dresden, que terá a regência de Michael Sanderling e solos da violinista Carolin Widmann. Na sequência, dois grupos suíços: a Orquestra Sinfônica de Lucerna (regência de James Gaffigan) e a Orquestra de Câmara da Basileia (regência de Giovanni Antonini). Os dois conjuntos vêm ao Brasil com jovens solistas que estão entre os mais celebrados da atualidade: o violinista Renaud Capuçon e a violoncelista Sol Gabetta, respectivamente. O último concerto da temporada estará a cargo do Ensemble Artaserse e do contratenor Philippe Jaroussky.

A Sociedade de Cultura Artística não divulgou informações sobre preços e sobre a renovação e a compra de novas assinaturas.