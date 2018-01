SBT VETA IMITAÇÕES DE SILVIO SANTOS A 6.ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou ontem, em definitivo, o agravo de instrumento, no qual Silvio Santos já havia obtido por meio de liminar, a decisão que impedia a Band de utilizar as suas imagens, sons e características pessoais, como as imitações que o humorista Wellington Muniz fazia no Pânico na Band. O dono do SBT também conseguiu judicialmente que o elenco da outra emissora o perseguisse ou mostrasse funcionários da emissora concorrente no programa para conseguir entrevistas e captação de imagens, em um raio de cem metros. A Band terá de pagar R$ 100 mil cada vez que violar a decisão judicial.