SBT vai lançar concurso de documentários nacionais O SBT deve lançar neste semestre um concurso de documentários nacionais como parte das comemorações dos 25 anos do canal. O concurso - fruto de parceria que o canal está fechando com a Associação de Produtores de Cinema Independente, a Petrobrás e o Ministério da Cultura - terá como tema o Meio Ambiente. Poderão participar da competição qualquer cineasta ou produtora independente. Batizado inicialmente de Documenta Brasil, o projeto segue fórmula semelhante ao do DOC.TV - que seleciona documentários de todo o Brasil para serem produzidos com patrocínio e exibidos nas TVs públicas. Desde o seu lançamento, em 2004, o DOC.TV já produziu cerca de 150 documentários. E o projeto foi estendido a outros países. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Porto Rico, Cuba, México, Portugal e Espanha irão participar do DOC. Ibero-América, evento semelhante internacional. O concurso do SBT deve ter suas inscrições abertas em abril e os vencedores terão suas produções exibidas pela emissora.