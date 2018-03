SBT vai às urnas: sem debate, canal se prepara para 1/10 Na tarde de quarta-feira, enquanto a Globo definia no Brooklin o formato final de seu debate entre presidenciáveis, em 28 de setembro, os súditos de Silvio Santos acertavam, na Anhangüera, alguma participação no pleito da vez. O SBT desistiu de promover embate entre os presidenciáveis, mas garante que a cobertura da votação, no dia 1º de outubro, não ficará a cargo do programa do Gugu. Carlos Nascimento comandará flashes durante a tarde da votação. Lá pelas 18 horas, um programete de 15 minutos, sob o comando de Ana Paula Padrão, dará uma geral sobre as previsões em todo o País. Segundo o diretor de jornalismo Luiz Gonzaga Mineiro, Silvio Santos deixou a critério do jornalismo a decisão de realizar ou não o debate, ´mas nós concluímos que não havia interesse´. ´Nenhum debate até agora teve resposta do público. E eu não vou tirar a Hebe para botar no lugar um programa que não vai gerar interesse.´ Para Mineiro, nem prestígio o encontro agregaria ao SBT. E se houver segundo turno, coisa que as pesquisas não indicam até aqui, haverá debate? ´Ah, sim, aí temos possibilidade concreta´, fala. Faz jus ao nome, o diretor.