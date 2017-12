SBT vai à Justiça reivindicar direito de produzir 'Ídolos' Lá vem briga pela frente. O SBT resolveu reivindicar o direito de produzir uma terceira temporada de Ídolos, versão brasileira de American Idol, formato da Fremantle. Tudo estaria dentro da normalidade se a Record não tivesse quase fechando com a mesma Fremantle - dona também do formato O Aprendiz - a realização de uma nova versão de Ídolos. O SBT, que pretende ir buscar seus direitos na Justiça, disse que já havia enviado à Fremantle documento onde demonstrava interesse em produzir uma nova edição do reality musical. E que, como já havia produzido duas edições anteriores (uma 2006 e outra em 2007), tinha prioridade contratual. A Record, por sua vez, continua negociando a atração com a Fremantle. A emissora alega que o SBT quebrou seu contrato com a produtora internacional uma vez que fez várias intervenções no formato sem consultar a parceira. A idéia da Record é estrear uma nova versão de Ídolos - com outros apresentadores e jurados - ainda no primeiro semestre de 2008. Nenhuma das duas emissoras pretende desistir do formato. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo