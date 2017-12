SBT tira do ar programas do Ratinho e Jorge Kajuru O SBT resolveu tirar do ar o "Programa do Ratinho", apresentado por Carlos Massa e "Jogo Duro", de Jorge Kajuru, segundo revelou através de comunicado a assessoria de imprensa emissora. Outra novidade é que o programa humorístico "A Praça é Nossa", exibido às 22h30 aos sábados, vai passar agora para as quintas-feiras. O motivo das mudanças? Simplista, o comunicado informa apenas que "o Conselho Executivo do SBT decidiu optar por algumas reestruturações em sua grade de programação". O "Ratinho", Carlos Massa, não deixa a emissora - ele prepara um novo programa, previsto para estrear em setembro. Já o programa ?Jogo Duro?, sob o comando de Jorge Kajuru, está fora da grade de programação por tempo indeterminado.