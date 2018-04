SBT terá atração inspirada em programa de Susan Boyle

O canal, entretanto, não comprou os direitos autorais do formato original, vendido pela produtora Fremantle Media. Portanto, não poderá reproduzir o reality show à risca. ''Astros'', outra tentativa do canal de continuar com o sucesso de uma franquia (Ídolos), mudando apenas de nome e de formato, fracassou e acabou na geladeira: está suspenso até 2010. Mas os seus quatro jurados - Arnaldo Saccomani, Cyz Zamorano, Thomas Roth e Carlos Miranda - migrarão para o novo programa, que ainda terá como apresentador o ex-MTV André Vasco. O prêmio oferecido ao ganhador de ''Qual É o Seu Talento'' será de R$ 100 mil em barras de ouro.

Embora a assessoria de imprensa do SBT negue que Silvio Santos queira encontrar a sua Susan Boyle, o diretor do programa, Ricardo Mantoanelli, entrega os pontos quando o assunto é a escocesa. "Ela foi brilhante. Não precisamos mentir. Todo mundo sonha encontrar uma outra. É óbvio que nós também queremos. Mas não vamos copiar o Britain?s Got Talent", ressalva.

Apesar da tentativa dos organizadores de se distanciar do ''Britain?s Got Talent'', as semelhanças com o programa britânico são grandes. Além da atração de Silvio Santos exibir um pouco da vida de cada participante e ter jurados à frente de uma plateia, ''Qual É o Seu Talento'' ainda contará com um braço na internet. No site, o público poderá postar vídeos de seus números e concorrer a vagas no programa. "Não importa o tipo de show que a pessoa queira fazer, o importante é emocionar o público", despista o diretor.

A primeira temporada terá 13 programas, divididos em nove eliminatórias, três semifinais e uma final. Cada programa levará 10 artistas ao palco. Na grande final, somente seis participantes concorrerão ao prêmio de R$ 100 mil. As informações são do Jornal da Tarde.