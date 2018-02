SBT supera Record em ibope de novela O SBT vai cutucando como pode a vice-liderança ostentada pela Record entre 7h e 0h. Na faixa nobre, a TV de Silvio Santos faz questão de avisar que sua Chiquititas foi a novela mais vista de 2014 fora da Globo. Ao longo do ano, a trama infantojuvenil marcou 11 pontos de média, garantindo ao SBT a vice-liderança do horário no Ibope, à frente do Jornal da Record. Some a isso o fato de a TV de Edir Macedo não ter alcançado números muito expressivos com seus últimos folhetins. Vítima de mudanças de horário, a boa Pecado Mortal marcou 6,3 pontos de média, e Vitória tem, até aqui, 5,7 pontos. Os dados são da Grande São Paulo.