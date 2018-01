SBT só retoma 2º lugar com a madrugada

Alessandra Negrini posa como como Susana, incumbida de trocar duas bebês em Boogie Oogie, novela das 6 que estreia em agosto. De Rui Vilhena, o enredo se passa nos anos 70, com toda a cenografia, figurino e música da época.

É pique. O aniversário de fato foi dia 25, mas é hoje que Fátima Bernardes comemora os dois anos de seu Encontro. A ocasião marcará o lançamento de uma revista eletrônica do programa, que estará hospedada no site do GShow (gshow.com/encontro).

É pique 2. A revista do Encontro na web terá receitas e colunas de médicos, ampliando assim territórios em que Fátima não pisa muito na TV, até para não colidir com os interesses dos programas vizinhos, como Ana Maria Braga e Bem Estar. Marcos Veras terá seu canto de humor por lá.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruna Linzmeyer, hoje professora Juliana na novela das 6, teve dupla indicação ao Prêmio Contigo! Concorre ao troféu de melhor atriz coadjuvante por Meu Pedacinho de Chão e também por Amor à Vida, novela em que viveu a autista Linda.

O Quem Sabe Sabe pode ganhar nova chance de produção na TV Cultura. O título havia sido retomado numa versão repaginada, no início de 2013, ainda na gestão de João Sayad na emissora, mas logo em seguida foi sepultada por seu sucessor, Marcos Mendonça.

Presidente da vez na TV Cultura, Mendonça quer agora, com as contas da emissora no azul, retomar o Quem Sabe Sabe, mas nos moldes do programa de auditório feito há três décadas por Walmor Chagas, e não no formato que mandou enterrar.

A expansão da TV paga e a chegada de novas camadas socioeconômicas pedem entendimento sobre o perfil do consumidor: esse é o mote da apresentação de Paulo Franco, da Fox, na ABTA 2014, que vai de 5 a 7 de agosto, em São Paulo.

Recife teve a maior fatia de audiência entre as cinco filiadas da Globo durante o último jogo do Brasil: 41 pontos no Ibope e 74% de sintonia no universo de TVs ligadas.