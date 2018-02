SBT quer o Rei em especial de fim de ano Roberto Carlos já tem especial de fim de ano garantido. Não, o da Globo ainda não está definido. A presença do Rei está sendo cobiçada em um especial no SBT, comandado por Hebe. A atração será fruto de gravações de dois shows de Hebe como cantora, em São Paulo, no dia 27 , e no Rio, 24 de novembro. No espetáculo, Hebe canta as músicas de seu novo CD ao lado de nomes como Fábio Jr., Daniel, Leonardo, Maria Rita, Chitãozinho e Xororó e Bruno e Marrone. Como Roberto Carlos gravou uma faixa no CD de Hebe, ele será convidado a participar - ao vivo ou em gravação - do espetáculo que, além de ser candidato a especial de fim de ano do SBT, dará origem a um DVD.