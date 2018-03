SBT quer Gugu no Teleton e faz tributo a Hebe Agendado para 25 e 26 de outubro, o Teleton 2013 pode ser a primeira aparição de Gugu Liberato no SBT após sua saída da Record. "Ele participou de todos os Teletons enquanto esteve no SBT e queremos muito que ele venha", disse à coluna o diretor Michael Ukstin, responsável pela maratona em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). A edição reserva ainda um tributo a Hebe Camargo, considerada a madrinha do Teleton. Luan Santana, Gaby Amarantos e José Luiz Datena já estão confirmados para a festa, que retoma o hit Depende de Nós como canção tema e tem como meta da vez arrecadar R$ 26 milhões.