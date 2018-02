SBT promete tirar criança de merchandising Após um pito aqui, outro acolá de instituições que zelam pela exposição de menores a publicidade, o SBT assumiu o compromisso de tirar as crianças de cena em ações de merchandising. "Esta tem sido a regra em Carrossel e valerá para Chiquititas (próxima novela da casa): se houver algum produto a ser anunciado, não poderá haver criança em cena", disse à coluna o diretor comercial do SBT, Glen Valente. Para ele, é injusto acusar a emissora de superar outros canais no volume de propaganda dirigida a crianças. "Se você considerar que a quantidade de crianças diante da TV em programas adultos de outros canais é maior que no SBT, verá que elas estão muito mais expostas à publicidade na concorrência."