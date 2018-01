SBT pode cancelar 7ª temporada de 'Supernanny'

"Supernanny", que surgiu na TV inglesa no Channel 4 e nos EUA no canal ABC, estreou no SBT em 2005. Após uma longa seleção, o canal achou a superbabá em questão, a educadora Cris Poli.

Além de ter boa repercussão, a atração, que dá dicas aos pais na difícil tarefa de educar as crianças, rendeu frutos como livros, DVDs e já teve os mais diferentes dias e horários na programação, sem perder seu público. O SBT renovou no ano passado os direitos do formato, que pertencem à Disney.

Se nos bons tempos Supernanny chegou a casa dos 9 pontos de ibope, atualmente registrava média de 5 pontos, assim como a maioria dos programas da rede.

Procurado, o SBT, via assessoria, garante que a sétima temporada, que já está sendo gravada, irá ao ar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.