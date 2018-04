SBT perde para Band e cai para 4º lugar no Ibope à noite Na semana que passou, o SBT lutou em alguns horários pelo terceiro, e não mais pelo segundo lugar em audiência na Grande São Paulo. Por incrível que pareça, a rede de Silvio Santos, que já foi vice-líder absoluta em ibope, vem perdendo notoriamente espaço para a Record e, agora, para a Band. Segundo dados do Ibope, entre os dias 13 e 16 de agosto, na faixa entre 18 e 21 horas, a Band alcançou média de 5,8 pontos, ante 5,1 pontos do SBT. A faixa em que a Band ultrapassou de fato a emissora de Silvio foi a das 18 h às 19h15, durante a exibição do Brasil Urgente e do Jornal da Band. No horário, a rede alcançou média de 6,3 pontos, ante 5 pontos do SBT, que exibia desenhos e Casos de Família. Por mais que a Band tenha crescido em audiência, essa queda do SBT bate de frente com argumentos que davam conta de que a Record só estava conseguindo o segundo lugar por estar gastando fortunas com contratações, novelas e novos formatos. O SBT vem realmente errando a mão na programação. Esta semana, com a volta de Silvio Santos de suas férias, a emissora deve ganhar novidades.