SBT noticia crimes durante horário infantil

4 milhões de seguidores é marca recém-conquistada pelo Twitter oficial da Globo e comemorada pela emissora. Rafinha Bastos, pessoa física, sozinho, tem 1 milhão a mais que isso

'Desafio qualquer um a passar 10 anos sob a opressão de Chuck Lorre e sair sem dano emocional' Charlie Sheen, sobre o criador de 2 And 1/2 Men e o ator Angus T.Jones

Filmada em inglês, Rouge Brésil, coprodução da Conspiração com o canal francês TF2, Globo Filmes e Rio Filmes, registrou cenas em close dos atores gesticulando a leitura labial de seus diálogos em português.

As técnicas de leitura labial aplicadas em Rouge Brésil facilitam a dublagem para o português, em versão já adquirida pela Globo. "Aprendemos isso gravando comercial da Unilever, que faz o mesmo para toda a América Latina: só muda o áudio do idioma", conta Luiz Noronha, da Conspiração.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rouge Brésil chegará aos cinemas legendada, no primeiro semestre de 2013. A Globo tem cinco anos de direitos sobre o título para exibi-lo como minissérie em cinco capítulos. Em foco: a expedição de Nicolas Durand de Villegaignon ao Brasil nos anos 1550 e sua luta para criar uma colônia, a França Antártica, no Brasil dos portugueses.

Produção da O2 Filmes para a Fox, a série Contos de Edgar traz para a São Paulo contemporânea os contos de Edgar Allan Poe que servem de base à produção.

Indicado ao Kidscreen 2013 em três categorias, o Gloob, canal infantil da Globosat, é o único brasileiro no páreo do evento, agendado para fevereiro, em Nova York. Disputa melhor website, projeto audiovisual e promoção integrada pela campanha que lançou o canal, há coisa de seis meses.

Mesmo sem pisar em São Paulo, região com o maior número de assinantes do País, a Oi TV ultrapassou a Telefonica na fatia que lhe cabe no bolo de telespectadores pagantes brasileiros. Ocupa agora o 3º lugar, atrás de Net e Sky.

A ESPN transmite ao vivo, a partir do meio-dia de hoje, o Troféu Bola de Prata, que contempla os melhores do ano no Brasileirão. Da sede dos canais, no Sumaré, onde nasceu a televisão brasileira.