SBT nega pressão para tirar Silvio Santos do YouTube O YouTube continua dando o que falar. Depois do escândalo do vídeo de Daniella Cicarelli protagonizando cenas quentes e reais de amor com seu namorado, agora é a vez de Silvio Santos aparecer em destaque na rede. A polêmica, agora, envolve uma cena de um programa antigo do apresentador e dono no SBT no site do YouTube. No Domingo no Parque, de 1982, ao entrevistar uma garotinha, ela teria feito uma daquelas perguntas típicas sobre a diferença entre uma coisa e outra, e questionado o apresentador sobre a diferença entre o poste, a mulher e o bambu. Ao dizer que não sabia, ela explicou que o poste dá a luz em cima e, a mulher, embaixo. O apresentador perguntou então sobre o bambu e a menina prontamente respondeu rimando "enfia no seu...". O vídeo sumiu do ar no YouTube, que exibe uma mensagem que diz: "Este vídeo foi retirado do ar por problemas de direitos autorais". A assessoria de imprensa do SBT informa que o departamento jurídico da emissora não fez nenhum tipo de notificação para que nenhuma emissora, tampouco o YouTube, tirassem o vídeo do ar. Caso Cicarelli Em 26 de setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar obrigando os sites IG, Globo.com e YouTube a tirar do ar as cenas que Daniella Cicarelli protagonizou com o namorado, e caso não respeitassem a decisão, poderiam ser obrigados a pagar multa diária de R$ 250 mil. O desembargador Ênio Santarelli Zuliani entendeu que a exposição da intimidade do casal na praia de Cádiz, na Espanha, que começa com carícias na areia e acaba em uma cena de intimidade sexual no mar, não justificava a veiculação indiscriminada das imagens.