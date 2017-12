SBT não honra cota comercial exigida por TSE

Questão de nome. Houve quem defendesse que o título O Sexo e as Nega, novo seriado de Miguel Falabella, fosse chulo demais para a Globo. Mas, já que a graça é justamente o paralelo com a série Sex And The City, da HBO, o autor bateu o pé pelo título. E aí estão "as nega": Karin Hils, Corina Sabbas, Maria Bia e Lilian Valeska, já caracterizadas para o novo seriado.

Fogão. Com estreia agendada para o dia 2, a versão nacional de Master Chef, pela Band, tem só uma cota de patrocínio disponível. As demais já foram negociadas com Carrefour, Danubio, Fiat e Oster.

Fogão 2. A Spoletto, que descobriu as vantagens do merchandising em ação espontânea do Porta dos Fundos, também pagará para entrar em cena no Master Chef, que dará ainda visibilidade às marcas Cônsul e Tramontina, além da Mister Músculo.

Fogão 3. Em tempo: a direção da Band está certa de que a presença da jornalista Ana Paula Padrão na apresentação do Master Chef conspirou muito a favor do sucesso comercial do programa.

Fernanda Souza já está à disposição da Globo para assumir a vaga de repórter (que na temporada passada cabia a Miá Mello), na nova temporada do The Voice Brasil. Estreia em setembro.

O bordão viralizado por Luíza Marilac na web - aquela que, à beira da piscina, dizia: "E ainda disseram que eu estava na pior? (...)" - inspira fala de Renata Sorrah em Geração Brasil nos próximos capítulos. "Pra quem disse que eu ia acabar sozinha e na pior... Se isso é acabar na pior... Vem, pra eu te mostrar a piscina onde passo as tardes bebendo champanhe", ela dirá, após roubar as ações da própria neta.

O clipe dos 33 anos do SBT, com versão nacional do hit Happy, ficou muito simpático - a não ser pelo fato de ESPN Brasil ter feito exatamente o mesmo movimento de câmeras com seu elenco e a canção original, ao final da Copa.

A morte de Juscelino Kubitschek e suas controvérsias serão assunto para Belisário dos Santos Júnior, advogado e presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, e José Gregori, ex-ministro da Justiça, no JC Debate, hoje, às 14h15, na Cultura.