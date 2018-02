SBT não avaliza testes infantis de agências Nesses dias de sucesso de Carrossel e escalação de elenco para Chiquititas, outra produção infantil engatada pelo SBT, a rede de Silvio Santos resolveu dar um breque no oportunismo de agências e agentes que se esmeram em prometer fama a mães em busca de holofotes. Daí o comunicado distribuído pela emissora informando que "os testes para novelas são realizados apenas dentro da emissora pela equipe do departamento de elenco". "Algumas agências que trabalham com crianças enviam materiais para que o departamento de elenco possa avaliar e chamar para os testes, mas o material (fotos e vídeos) NÃO são requisitados pelo SBT e NÃO valem como teste."