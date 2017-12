SBT não atrai grande público com novas séries da Warner O prometido ?ataque? de Silvio Santos, nova programação do SBT que estreou na segunda-feira, surtiu algum resultado em audiência, mas ainda está longe de resgatar, para a emissora, o segundo lugar no ibope do horário. O pacote do ?ataque?, que reúne sitcoms da Warner, obteve em sua estréia 8 pontos de média, ante 11 da Record. A emissora de SS exibiu a série Casal Gay (It?s All Relatives), das 21h30 às 22h50. Na segunda-feira anterior, o SBT havia registrado 5 pontos no horário. Os dados são de São Paulo, onde cada ponto corresponde a 54,4 mil domicílios. A iniciativa da emissora, que tenta retomar os pontos perdidos especialmente para a Record, não parece ter impressionado o público. Com as mudanças, o SBT Brasil obteve míseros 4 pontos de média. O jornalístico foi ao ar pouco antes de Casal Gay, às 21h10. Já Hebe se deu melhor. O programa, que vinha registrando média de 6 pontos, atingiu agora 8 pontos. Até o resistente Chaves ficou aquém de seu potencial. A eterna reprise do seriado, que ganhou a faixa das 18 horas às 19 horas, registrou média de 7 pontos. Na hora do almoço, ele chega a render 11.