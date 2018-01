SBT muda comando da novela Cristal Diretor de teledramaturgia do SBT, Herval Rossano foi destituído do cargo nesta quarta-feira, por decisão do Conselho que comanda o SBT ao lado de Silvio Santos. O posto será reassumido por David Grimberg, que estava licenciado pela emissora desde a contratação de Rossano, há alguns meses. Com a decisão, a atriz Mayara Magri, mulher de Rossano e que vinha dirigindo a novela Cristal com ele, também deverá se afastar. A emissora anuncia que honrará o prazo do contrato do diretor, que vence em abril de 2007. Extra-oficialmente, a saída de Rossano é atribuída à saúde frágil do diretor, mas também ao baixo ibope da atual novela produzida pela casa, que já chegou a alcançar 4 pontos. É o menor patamar já registrado por uma novela realizada nos estúdios do SBT. Rubi e Rebelde, folhetins mexicanos que atualmente também estão no ar, têm ibope superior, oscilando entre 8 e 12 pontos. Os números são da Grande São Paulo, onde cada ponto equivale a 54,4 mil domicílios com TV.