SBT exibe a partir de outubro 2.ª temporada de Supernanny A superbabá do SBT está a procura de pais separados ou de mães solteiras com problemas com os filhos. Esse será um dos desafios da segunda temporada de "Supernanny", que retorna ao ar em outubro ao SBT. O reality show já voltou a ser gravado e a conselheira e babá de plantão Cris Poli está visitando sua quarta família. A intenção da produção do programa era gravar casos em outros Estados, mas Silvio Santos só liberou gravações no interior de São Paulo. Os produtores agora estão atrás de filhos de pais separados ou mães solteiras - perfil que acabou faltando na primeira safra. Entre as novidades da segunda temporada está o visual da superbabá. Cris Poli terá novo uniforme e novo penteado. Só os óculos é que o patrão não quer que ela mude, pois já fazem parte do visual. Supernanny também ganhará um cenário mais moderno para a análise dos casos, e vai apresentar novos métodos no programa, unindo-os aos já conhecidos, como o "cantinho da disciplina". Ah, e depois de virar uma revista, "Supernanny" também irá lançar um livro com a marca do programa, com dicas educacionais.