SBT estreia novela teen com ex-integrante do RBD

As fãs saudosas da extinta novela adolescente mexicana "Rebelde", exibida pelo SBT em 2005 e que deu origem ao grupo musical RBD, podem comemorar. A partir de hoje, às 16h, a emissora começa a exibir a produção "Camaleões", uma espécie de genérico da antecessora, e que já foi exibida no México, Estados Unidos, Argentina e Espanha. Na trama, o galã teen Alfonso Herrera, ex-RBD, é Sebastião. Ele é manipulado por um personagem misterioso para fazer roubos de peças de artes e joias, e faz dupla com a bela Valentina (interpretada por Belinda) para cometer os crimes.

Acuados, os dois, que são conhecidos como os camaleões, acabam indo parar na escola São Bartolomeu. Ele como professor de arte e ela como coordenadora de alunos. Juntos, fingindo que são irmãos, Sebastião e Valentina vão dar início a uma série de romances, intrigas e aventuras. Tudo, lógico, é embalado por uma trilha sonora que vai de dançante à romântica, grande parte dela, composta pelo cantor e ator Pee Wee, que completa o trio de protagonistas.

Em "Camaleões", Pee Wee - cujo nome verdadeiro é Irvin Salinas - viverá Ulisses, o astro do time de basquete da escola que vive um drama pessoal. O rapaz vem de uma família pobre, tem bolsa para estudar na escola e, ao lado da mãe, tenta encontrar o irmão mais velho desaparecido há três anos.

O ator mexicano esteve no Brasil pela primeira vez em 2006, abrindo os shows da turnê que o RBD fez no País. Na última segunda-feira, ele voltou para uma temporada de uma semana. A programação incluiu uma entrevista coletiva, concedida nos estúdios do SBT. Pee Wee, que mantém a carreira de cantor em paralelo, prometeu shows no Brasil em breve e garantiu que, até o fim deste mês, as fãs brasileiras poderão conferir uma gravação de uma música sua com uma cantora brasileira, provavelmente a carioca Kelly Key. "Não vou dizer quem é para não estragar a surpresa", afirmou, tentando fazer mistério.

Enquanto a música nova não vem, as seguidoras de Pee Wee podem se acalmar com a trilha sonora da novela. "Escrevi algumas canções felizes, outras que contam a história do personagem e há também algumas românticas", destacou ele. "Eu soube que as novelas mexicanas costumam ir bem no Brasil. Espero que com essa não seja diferente", concluiu. As informações são do Jornal da Tarde.