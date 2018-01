SBT estréia em abril versão brasileira de American Idol O SBT confirmou a estréia do reality show Ídolos, após quase seis meses de produção e gravação do programa. A versão brasileira de American Idol estréia no canal de Silvio dia 5 de abril, às 21h45. E assim como a versão americana, o programa será exibido às quartas e quintas neste horário. Ídolos é um reality show do qual sairá um vencedor com contrato com a gravadora Sony. Em vez dos jurados escolherem o ganhador - como no Fama e Popstars - o público é quem tem a palavra final. Foram 12 mil inscritos em todo o País. Desse grupo, ficaram 117 pré-finalistas. A seleção e a audição de todos eles serão mostradas ao longo do primeiro mês do programa. A partir do dia 5 de maio, Ídolos passa a ser exibido ao vivo, mostrando os shows dos 30 finalistas e a votação dos jurados - Carlos Eduardo Miranda, Arnaldo Saccomani, Cynthia Zamorano (Cyz) e Tomas Roth. O SBT conseguiu fechar três cotas de patrocínio para o programa e está negociando um quarto com outra empresa. No canal pago Sony, a quinta temporada de American Idol corre solta. O programa é atualmente a maior audiência da TV americana. Lá, como aqui, o público é quem escolhe o grande vencedor, mas, ao invés dos quatro jurados da versão brasileira, lá são três: Randy Jackson, famoso produtor americano, a cantora doce e decadente Paula Abdul e o inglês ranzinza e também produtor, o ótimo Simon Cowell. De sua primeira temporada, saiu a genérica cantora Kelly Clarkson, que faturou dois Grammys em fevereiro, inclusive batendo o ex-beatle Paul McCartney como melhor "performance pop" do ano. Clarkson provou que a fórmula, pelo menos em sua versão original, deu muito certo.