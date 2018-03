SBT estréia dia 16 reality para eleger casal High School

O reality show da Disney High School Musical: A Seleção já tem estréia marcada: 15 de março, às 19 horas, no Disney Channel, e 16 de março, às 13 horas, no SBT. O programa vai escolher o casal protagonista da versão brasileira do filme High School Musical. O formato é parecido com o Popstar (também do SBT), que lançou o grupo Rouge, e Ídolos, produzido pela emissora de Silvio Santos no passado e nos domínios da Record hoje. O primeiro episódio mostra a audição realizada em novembro, no Anhembi. A produção recebeu pela internet 18 mil inscrições de candidatos a celebridade teen - o público-alvo do longa e de seus produtos. Vindos de diversas cidades, os participantes tinham entre 16 e 24 anos. A equipe convocou 4 mil para teste de interpretação, canto e dança no Sambódromo. A estréia dá destaque ao comportamento surtado de quem tenta entrar em um reality show - as oito edições do Big Brother Brasil, da Globo, que o digam -, com direito a gritaria, chororô e desfile de figurino que vai do básico ao equivocado. A peneira selecionou mil concorrentes. A próxima fase é enfrentar os jurados: Jonathan Joha, preparador de atores, Ronnie Keneblewsky, especialista em canto, e Tati Sanchis, coreógrafa. Os profissionais entregam que se dividiram entre mocinho e vilão - estilo explorado em programas como o Show de Calouros e aprimorado pelo quarteto Arnaldo Saccomani, Carlos Eduardo Miranda, Thomas Roth e Cynthia Zamorano em Ídolos -, mas juram que não foi de caso pensado. "Eu sou exigente, chato, pego no pé, Tati é a mãezona, e Ronnie é o equilíbrio", conta Joha. "A seleção está sendo fofa perto do que é a do mercado de musicais para cinema e teatro. A gente não está pegando leve, mas tem cuidado com os participantes", completa. Que cara devem ter o Troy e a Gabriella nacionais? De brasileiros, segundo os jurados. A seleção não fez questão de que os meninos e as meninas testados fossem parecidos com o ator Zac Efron e a atriz Vanessa Anne Hudgens, estrelas do original. "A semelhança física não contava. Se a idéia fosse copiar o americano, era só ficar com nós três", brinca Ronnie. O perfil dos candidatos surpreendeu."?As meninas têm uma qualidade vocal grande e os meninos, atitude", fala Tati. A academia, a etapa final, terá apenas 18 participantes. O filme deve estrear em 2009. As informações são do Jornal da Tarde.