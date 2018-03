SBT está novamente interessado na turma do ´Pânico´ Segue firme e forte o namoro entre Silvio Santos e a turma do Pânico na TV!. O próximo passo do relacionamento é convencer a trupe a participar do Teleton, maratona televisiva em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), em outubro. Tudo poderia ser uma simples cortesia de comadres se não fosse a pulga atrás da orelha da direção da RedeTV! que essa relação de Silvio, o original, e o Pânico deixa. É fato que os dois lados conquistam audiência todas as vezes que se unem na telinha, mas também é notório o interesse de SS no passe dos humoristas. O assédio começou há dois anos e acabou com o Pânico renovando contrato com a RedeTV! até 2010. Mesmo assim, é fato que a aproximação com o SBT reascendeu a vontade de Silvio de levá-los para a emissora e, com ela, as propostas. Mas não é tão fácil assim. O Pânico custa caro. Além dos salários da trupe, que variam entre R$ 40 mil e R$ 80 mil, eles também têm participações em ações comerciais do programa. A Record chegou a fazer uma proposta para os humoristas este ano, mas acabou recuando.