SBT engata nova produção infantojuvenil Com Larissa Manoela no posto de protagonista em dose dupla - ela interpretará irmãs gêmeas no enredo -, o SBT já engatou as gravações da produção que substituirá Chiquititas. Vem aí mais uma adaptação de folhetim mexicano, Cúmplices de um Resgate, novamente com uma tradução bastante fiel ao original, pelas mãos da primeira-dama Íris Abravanel. Exibida no Brasil em 2002, na sua versão original, a trama versa sobre duas irmãs que não sabiam da existência uma da outra e se encontram numa festa. E o SBT nem pensa em arredar o pé do horário que consagrou essa plateia, bem de frente para o Jornal Nacional.