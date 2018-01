SBT embrulha pacote de oito filmes para o Natal Inspirado pelo comércio do Natal, o SBT levou ao mercado publicitário plano para a exibição de um pacote de oito filmes na seção Cine Belas Artes (sábado, 0h30), a partir de 11 de novembro. O conceito une "fé, amor, esperança e solidariedade", informa-se à clientela. Repare nos títulos: Maria e José: Uma História de Fé, Madre Tereza de Calcutá, Uma História de Natal, Duas Vidas, Enquanto Você Dormia e Milagre da Vida. A platéia do horário soma 46% de homens e 54% de mulheres; 23% são de classe AB e 43%, de classe C; 47% têm entre 25 e 49 anos.